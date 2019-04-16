內湖悶死男嬰私托竟被評甲等 評鑑制將檢討納家長陳情

2019-04-16 16:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市內湖區「我們的內湖托嬰中心」日前驚傳保母悶死男嬰，但台北市社會局去年對41家私托評鑑，除兩家優等，「我們的內湖托嬰中心」竟列為甲等。台北市議員李明賢今下午於議會民政部門質詢指，社會局評鑑機制根本有問題，令人擔心造假；社會局長陳雪慧坦言，過去評鑑很容易美化，將檢討家長陳情等都納入評分項目。

陳雪慧說明，除了社會局派員評鑑外，還有專家委員，不過評鑑只有半天，很容易被美化，儘管有專家委員跟著一塊評鑑，但依舊不容易看到全貌，將全面檢討。她說，過去評鑑項目多半是照顧人力比、機構硬體等；未來會將家長陳情、限期改善等指標，都納入評鑑計分項目。

陳雪慧坦言，過去評鑑確實有疏漏，並承諾未來會調整評鑑方式，不能只用數據來看評比，另外針對這些幼兒園任何違規事件都要充分揭露，業者若有不實資訊都要強制下架。

李明賢也提到，「我們的內湖托嬰中心」全台北市連鎖10家，散布在各行政區，如今居然還在網站在徵求保母，未來在資訊揭露上有什麼做法？陳雪慧說，其他9家也會進行系列調查，預計2個月內完成調查後，再向議會報告。

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