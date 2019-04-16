中國製筷子驗出一級致癌物 幸未流入台灣

2019-04-16 12:40

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今日發布邊境檢驗不合格資訊，其中，有中國製的筷子經溶出試驗檢出甲醛陽性，甲醛被世界衛生組織的國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，對健康存有風險，因為不符合我國規定，已被要求全數退運或銷毀，所幸未流入國內。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，今年3月由台中市芊翔企業有限公司進口一批中國廣州齊泉筷子廠出口的樹脂筷子，共計3500包，以每包10雙計算共3萬5000雙，經溶出試驗檢出甲醛陽性，不符合「食品器具容器包裝衛生標準」要求為陰性的標準，判定不合格已要求退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，甲醛具有刺激性，若筷子含有甲醛，可能藉由接觸食物而被人類吃下肚，進而刺激腸胃道，出現噁心、嘔吐等不適症狀，因此要特別注意。

此外，顏宗海也提及，甲醛已被世界衛生組織的國際癌症研究署列為一級致癌物，國外研究證實，工作長時間接觸甲醛，會提高鼻咽癌、血癌等癌症的罹患風險。

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