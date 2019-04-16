「擠沙丁魚式」超載迭傳 南投採茶車大執法

2019-04-16 08:10

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了春茶採收期，南投縣警察局交通隊及南投監理站特別聯手展開「採茶安全專案」，本月初執行迄今，短短半個月，便有5件採茶車違規，且均與超載有關，遂依法予以開單告發，希望藉由執法強度，讓採茶工「安心上工、平安返家」目標能更加落實。

據縣府資料顯示，近2年來，南投縣重大採茶車交通事故，包括鹿谷延溪公路14傷、仁愛翠巒部落13傷、竹山大鞍茶區2死4傷、信義草坪頭及杉林溪茶區各1死4傷等事件中，雖然車禍發生原因不盡相同，但共同點則是「超載」。

尤其，南投縣種茶面積廣達6500多公頃，居全台之冠，每逢採茶季節經常上演採茶工「搶人」大戰，導致亂象橫生，原本只可容納正副駕駛的小貨車，經各種改裝手法後，往往像擠沙丁魚式載滿採茶工，以致一旦出現交通事故才會造成重大傷亡發生。

南投縣警察局交通隊組長李安景說，去年首度實施「採茶安全專案」時，取締採茶車違規件數總計19件，除1件涉及車輛改裝、2件未繫安全帶的案件以外，其餘16件都是超載，有的甚至誇張到超載10多人，令人不禁為採茶工安全捏一把冷汗。

南投縣內共有8大茶區，但竹山、鹿谷、信義、仁愛等4處茶區，因對外路況較不好，遂被專案小組列為稽查及臨檢的重點，警方說，若有違規超載情形，將依道路交通管理處罰條例處3000元以上、9000元以下罰鍰，若車輛也違規改裝，則須加罰7200元以上罰鍰，同時也千萬不要僱用非法或逃逸外勞，否則，可依違反就業服務法等相關法令處15萬至75萬元不等行政罰鍰，不容茶葉相關業者輕忽，以免得不償失﹗

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/