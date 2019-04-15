蚵寮小學堂 把垃圾變藝術品

2019-04-15 19:25

［記者黃淑莉／雲林報導］不只找回孩子，雲林口湖蚵寮學堂在台北市華真扶輪社資助師資免費開辦才藝討，蚵寮學堂開辦人、崇文婦女協會理事長陳玉釵說，希望藉由多元學習，發掘孩子的藝術及創意。

蚵寮村位處雲林沿海偏鄉，許多耕地因30多前韋恩颱風肆虐海水倒溉，加上地層下陷積水不退無法耕作，由於就業機會少，青壯年幾乎都離鄉，村內只剩老人、小孩，陳鈺釵不捨單親、隔代及外配等弱勢孩子下課後在街上閒晃，19年前在自家開辦課後輔導班。

陳玉釵籌措經費請老師、提供晚餐，孩子課後有去處，漸漸重拾書本，品性也變好，學生數爆增為50多人，後來又增辦老人食堂，原來豬舍改的教室空間不夠，去年「台灣心義工團」幫忙蓋新教室。

今年的藝術課程有花藝、襌繞藝術創作、多媒材創作及攝影課，孩子把社區角落的寶特瓶、塑膠板、樹枝、鐵條等廢棄物，拿來當創作素材，讓不起眼的垃圾有了新生命。

陳玉釵說，孩子們好期待上藝術課，上課時專注又興奮，他們的創意讓人吃驚，有好幾個都很有藝術天份，希望透過這樣的課程，發掘孩子的專長，對未來學習有更好幫助。

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