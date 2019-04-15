連江地檢署拍賣盜採海砂的中國抽砂船 4819萬拍出

2019-04-15 19:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕福建連江地方檢察署今日下午4點拍賣查扣的中國籍「鴻達51號」抽砂船，現場有3位投標人投標，檢視3位投標人均合格，最後由編號第2標之投標人，以4819萬元得標，比原訂之拍賣底價3380萬元高出1439萬元。

連江地檢署指出，這是中國籍抽砂船在馬祖海域盜採海砂遭查扣的首例，地檢署為有效嚇阻此類嚴重破壞海洋環境生態之不法行為，於108年2月11日福建連江地方法院判決諭知沒收確定後，即進行沒收船舶鑑價及拍賣。

連江地檢署於今年3月26日刊登拍賣公告，又為保障投標者權益及提高投標意願，於今年4月3日下午2時至4時開放民眾登船觀覽，確認拍賣品現況及價值；且因此段時間為霧季，為使有意願投標、卻因天候因素無法到場觀看船舶之民眾瞭解實況，由地檢署同仁登船拍攝，並自行製作短片介紹抽砂船，供有意願投標者參考，以提高投標意願。

「鴻達51號」抽砂船能夠順利拍出，除感謝連江縣港務處協助提供船舶停靠處所，更感謝第十海巡隊同仁，於發現犯罪行為時，8位同仁均無懼風浪惡劣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達3542噸的鴻達51號抽砂船，以小搏大，成功緝獲並押解人船到案，備極辛勞。

地檢署強調，此類嚴重破壞海洋生態環境之不法行為，將聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，除從嚴追訴外，並向法院聲請沒收作為犯罪工具之船舶，避免不法人士心存僥倖，以有效扼阻此類犯罪，共同維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

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