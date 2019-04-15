王大閎建築「虹廬」登錄為歷史建築 住戶：侵害人民權益

2019-04-15 16:14

〔記者楊心慧／台北報導〕被稱為「台灣建築界傳奇」、國寶級建築師王大閎去年5月28日辭世，王大閎建築研究與保存學會提報過去的建築作品「虹廬」為文化資產，今進台北市文資會審議，由於虹廬屬私宅，住戶不願被列為文資，最終投票仍以9比4通過此案。住戶受訪表示，對結果深表遺憾，認為權益受損，將抗爭到底。

虹廬約在1964年落成，外觀為白色，特色是外觀立面和天井，目前一樓為餐廳，二至四樓為私宅。台北市文化局去年七月偕同文資委員至虹廬會勘，住戶皆不願被指定為文資，擔心未來無法都更，價值會變低，當時也向文化局及各委員遞出申訴書，表達自身意願。

虹廬所有權人代表林宜蓁今在文資會中表示，虹廬是否成為文資，應重視所有權人權益，否則就是違背憲法保障人民財產的基本精神，若成文資住戶將抗爭到底，絕不隨意退讓。林宜蓁強調，這棟建築屋齡老舊加上個人使用問題，原有設計已被破壞，已不是當初格局。

文資委員郭瓊瑩表示，該建築具代表性、神秘感、鬧中取靜等設計特點，雖然有些地方格局已改，原始設計被破壞，但仍有保存的價值。文資委員薛琴指出，無論案子是否通過，協商很重要，住戶以為產權會沒有，但只是限制使用，可用容積移轉的方式補償，政府需對住戶輔導。

文資會今委員出席人數為13人，達到法定2分之1的出席人數，同意登錄者有9位，主席、副市長蔡炳坤宣布，虹廬確定登錄為歷史建築。

住戶李志甫受訪表示，對於結果深感遺憾，國家保障人民財產，雖然登錄為歷史建築後，財產還是歸所有權人，但現在若賣房子，誰願意買？價值就會變低，權益就是受損，雖有容積移轉，但還是另一段很長的路。至於未來將如何抗爭？住戶皆表示，目前還在討論中，尚未定案。

王大閎建築研究與保存學會原打算承購虹廬，由於住戶加起來超過200坪，價值上億，後來不了了之，但住戶表示，若政府、文資團體想購買，他們願以市價賣出。

郭瓊瑩受訪指出，民眾產權也需保護，承購是種方式，或許政府可媒合建商、企業界捐錢購屋，讓這個地方成公共場所，展覽有關王大閎的建築資料，像是國父紀念館、外交部大樓等。

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