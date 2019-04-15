就差一點！大甲媽禁炮令破功 全因這裡放到爆…

2019-04-15 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕可惜就差這麼一點！今年大甲媽遶境彰化縣，進香或回鑾經過彰化縣時鮮少有陣頭燃放鞭炮、煙火，沿途多半以電子炮取代，但今天凌晨0時左右，鑾轎要駐駕彰化市天后宮前，行經彰化市民族路與華山路口，卻有信徒一口氣燃放了10多分鐘的鞭炮與煙火， 絢麗的煙火點亮夜空，但雜吵的聲響和濃密的煙霧，讓彰化縣禁炮令徹底破功。

今天清晨4時14分，大甲媽鑾轎回鑾創下有史以來最早離開彰化市的一次，且從永樂街天后宮起駕走到大度橋離境，在優勢警力淨空開道和鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎壓鎮下，過程完全沒有爆發肢體推擠衝突，是史上從彰化市回鑾速度最快的1次。

不過，美中不足，彰化縣為捍衛空氣和居民睡覺安寧的禁炮令，今年還是有少數路段零星燃放鞭炮、煙火，又以彰化市華山路與民族路口燃放得最誇張，這據點年年都會放，今年信徒照放，昨天深夜11時50多分接近12時，鑾轎經過前5分鐘，璀璨的煙火瞬間點亮夜空，鞭炮聲轟轟隆隆作響，持續了10多分鐘，直到鑾轎離開民族路才停止施放。

不少民眾說，這處地點是年年都會施放煙火，施火量年年都放得好誇張，今年因為絕大多數地點在晚上10點過後就沒施放鞭炮，鑾轎經過「靜悄悄」，這點施放那麼久，顯得突出。

大甲媽鑾轎駐駕點的天后宮，廟方遵守禁砲令改以電子炮取代，鑾轎抵達前，廟方人員對著大批信徒試放電子炮，還酸說，「縣府不讓大家放煙火、鞭炮，連煙火瀑布也不行，就只能放電子炮，我們先放給大家聽，什麼是電子炮…」廟方無奈，但配合政策也只能遵守。

由於鑾轎起駕行程，深夜行經彰化市自立街一帶，曾發生民眾預先吊掛煙火瀑布遭消防局取締小組沒收，民眾不滿煙火瀑布施放時無聲，消防局不給放，卻能讓別處地點施放煙火，取締作法「大小眼」。

對此，消防局指出，取締以勸導為主，現場沒收約束民眾不要觸法，沒收的煙火瀑布會公告認領，逾期未領才會依法銷毀，取締小組人手有限，一路跟在鑾轎附近，還要確認施放者身分，才能依法開單舉發，如果事後有人舉發，消防局也能確認身分，事後也可以開罰。

為了宣導禁砲令，彰化縣消防局動員義消婦宣和支援警力加強勸導，共開立宣導單78張，扣留3件、沒入2件，扣留與沒入總量45.2公斤，相較於去年遶境期間開立14張宣導單、扣留5件、沒入2件，扣留與沒入總量73公斤，顯示宣導得多放得少，相對扣留量減少。

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