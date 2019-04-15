就差一點！大甲媽禁炮令破功 全因這裡放到爆…
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大甲媽鑾轎今天清晨離開彰化市，昨天深夜和今天凌晨遶境彰化市，在華山路與民族路口施放大量的鞭炮、煙火及煙火瀑布。（記者張聰秋翻攝）

大甲媽鑾轎今天清晨離開彰化市，昨天深夜和今天凌晨遶境彰化市，在華山路與民族路口施放大量的鞭炮、煙火及煙火瀑布。（記者張聰秋翻攝）

2019-04-15 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕可惜就差這麼一點！今年大甲媽遶境彰化縣，進香或回鑾經過彰化縣時鮮少有陣頭燃放鞭炮、煙火，沿途多半以電子炮取代，但今天凌晨0時左右，鑾轎要駐駕彰化市天后宮前，行經彰化市民族路與華山路口，卻有信徒一口氣燃放了10多分鐘的鞭炮與煙火， 絢麗的煙火點亮夜空，但雜吵的聲響和濃密的煙霧，讓彰化縣禁炮令徹底破功。

今天清晨4時14分，大甲媽鑾轎回鑾創下有史以來最早離開彰化市的一次，且從永樂街天后宮起駕走到大度橋離境，在優勢警力淨空開道和鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎壓鎮下，過程完全沒有爆發肢體推擠衝突，是史上從彰化市回鑾速度最快的1次。

不過，美中不足，彰化縣為捍衛空氣和居民睡覺安寧的禁炮令，今年還是有少數路段零星燃放鞭炮、煙火，又以彰化市華山路與民族路口燃放得最誇張，這據點年年都會放，今年信徒照放，昨天深夜11時50多分接近12時，鑾轎經過前5分鐘，璀璨的煙火瞬間點亮夜空，鞭炮聲轟轟隆隆作響，持續了10多分鐘，直到鑾轎離開民族路才停止施放。

不少民眾說，這處地點是年年都會施放煙火，施火量年年都放得好誇張，今年因為絕大多數地點在晚上10點過後就沒施放鞭炮，鑾轎經過「靜悄悄」，這點施放那麼久，顯得突出。

大甲媽鑾轎駐駕點的天后宮，廟方遵守禁砲令改以電子炮取代，鑾轎抵達前，廟方人員對著大批信徒試放電子炮，還酸說，「縣府不讓大家放煙火、鞭炮，連煙火瀑布也不行，就只能放電子炮，我們先放給大家聽，什麼是電子炮…」廟方無奈，但配合政策也只能遵守。

由於鑾轎起駕行程，深夜行經彰化市自立街一帶，曾發生民眾預先吊掛煙火瀑布遭消防局取締小組沒收，民眾不滿煙火瀑布施放時無聲，消防局不給放，卻能讓別處地點施放煙火，取締作法「大小眼」。

對此，消防局指出，取締以勸導為主，現場沒收約束民眾不要觸法，沒收的煙火瀑布會公告認領，逾期未領才會依法銷毀，取締小組人手有限，一路跟在鑾轎附近，還要確認施放者身分，才能依法開單舉發，如果事後有人舉發，消防局也能確認身分，事後也可以開罰。

為了宣導禁砲令，彰化縣消防局動員義消婦宣和支援警力加強勸導，共開立宣導單78張，扣留3件、沒入2件，扣留與沒入總量45.2公斤，相較於去年遶境期間開立14張宣導單、扣留5件、沒入2件，扣留與沒入總量73公斤，顯示宣導得多放得少，相對扣留量減少。

  • 彰化市華山路與民族路口昨天深夜到今天凌晨施放大量鞭炮煙火迎媽祖鑾轎，鞭炮煙霧也讓空氣瞬間變差。（記者張聰秋攝）

    彰化市華山路與民族路口昨天深夜到今天凌晨施放大量鞭炮煙火迎媽祖鑾轎，鞭炮煙霧也讓空氣瞬間變差。（記者張聰秋攝）

  • 大甲媽鑾轎昨天深夜經過彰化市民族路與華山路口，熱情民眾緊跟追隨。（記者張聰秋攝）

    大甲媽鑾轎昨天深夜經過彰化市民族路與華山路口，熱情民眾緊跟追隨。（記者張聰秋攝）

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