守護新生命 台大雲林分院獲贈百萬元重症新生兒保溫箱

2019-04-15 13:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院守護雲林地區的早產與新生兒急重症照護再添利器，獲贈造價近百萬的「重症加護型新生兒保溫箱」，今天院長黃瑞仁、副院長馬惠明長、麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君等人一同進行啟用儀式。

黃瑞仁感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會與台大兒童醫院院長吳美環看見雲林偏鄉的需要，捐贈百萬高階儀器。麥當勞叔叔之家慈善基金會長期投入兒童醫療關懷，十幾年來對於從雲林北上就醫的重症兒童家長，透過位於台北的「麥當勞叔叔之家」提供免費住宿與關懷服務，讓這些家長減少額外交通住宿的經濟負擔。

婦幼醫學中心副主任蔡政憲表示，重症加護型新生兒保溫箱不同於一般普通保溫箱，它擁有中性環境溫度功能，減少新生兒體溫散濕，維持恆定；箱蓋可一鍵開啟變成自動加溫處理台，減少早產兒不必要的搬運或碰觸，箱內小床能夠調整頭部高度也可每日在箱內秤重，連續紀錄寶寶的體重變化。

小兒部主任陳聖杰表示，早產兒因在母體發育尚未完全，身體十分脆弱，需投入精密醫療設備，出生後的第一個月如能使用「重症加護型新生兒保溫箱」，可減少併發症，並協助提升照護成效與品質。

台大雲林分院今年2月底接生早產兒雙胞胎，分別為860克與970克，皆需住進「重症加護型新生兒保溫箱」，但醫院只有一台，只能給最小的弟弟、哥哥則住一般保溫箱。現在獲得麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈，宛如及時雨，讓這位哥哥「升等」，於3月27日入住。

兩名寶寶目前體重每天穩定成長，已達體重1400至1500公克，目前仍須住在保溫箱中，預定體重達1700至1800公克可脫離保溫箱。

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