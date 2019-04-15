南投獨立書店三省堂 歷史最久、店員最老、營業最早

2019-04-15 01:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕獨立書店經營愈來愈困難的年代，南投縣草屯鎮「三省堂書店」開店近64年，是全縣歷史最久的書店；兩名店員年齡「合計168歲」，堪稱最老的書店店員；配合店員早起，每天上午8點10分就開門營業，是24小時書店之外，營業時間最早的書店。

今年開店64年的三省堂書店，位在草屯市區的精華地帶，4年前書店重新整修，改頭換面成複合式經營書店，二樓有一半空間設咖啡座，三樓則有動漫和文具，創店老闆洪介山年近80歲，交棒給兒子洪煜哲，唯一的要求就是「不准收掉書店」。

留日且在日本工作的洪煜哲被父親找回家鄉接手書店，近4年來少有休假，因為父母退而不休，從「頭家」變成店員，兩人年齡加起來共168歲，堪稱全台最老書店的店員，幾乎都不休假，讓他也不好意思休息。

洪煜哲笑說，這兩位老店員每天早起，上午8點10分一定上班，因此「老闆」也得那個時間到店裡開門，草屯市區的店舖，大概只有早餐店比這家書店早營業。

實體書店經營十分困難，洪煜哲為了讓更多人到書店，3年前推出喝咖啡免費學日文活動，結果欲罷不能，免費日文班一班一班地開，有的班級還不肯結業，要老師繼續教下去。

「有連鎖咖啡店開出月租20萬元想租這家店。」洪煜哲透露，連鎖咖啡店出高價要租書店的一、二樓，但父親還是拒絕，因為「三省堂」是草屯的地標，是很多外地遊子的回憶，再怎麼辛苦都要開下去。

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