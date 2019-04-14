220年歷史的朝陽宮 千里眼順風耳神像武器不見 修復完成

2019-04-14 22:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮220多年歷史的北投朝陽宮，廟內保存有1、200年的千里眼、順風耳神像，樟木雕刻的神像金身連底座才23公分，彩帶斷了，武器也不見，南投縣文資學會理事長梁志忠不忍媽祖左右護法無武器失法力，請鹿港木雕藝師修復，最近修復完成，將送回朝陽宮供奉，梁志忠說，千里眼和順風耳有了武器，就可重新執行保護媽祖勤務。

草屯鎮北投里是全鎮最早開墾的地區，該里的朝陽宮興建於1797年，主祀媽祖，至今已有220多年歷史，廟方保存了多件早期的宗教文物，其中媽祖的左右護法千里眼和順風眼神像，廟方供奉在內殿，南投縣文化資產學會理事長梁志忠去年到該宮進行寺廟普查時，發現這兩尊早期神像，十分驚艷。

這兩尊有100多年歷史的神像，保存狀況還不錯，原漆都還在，但美中不足的是因體型迷你，彩帶斷了，武器也不見，梁志忠認為，武器是媽祖左右護法必備的，沒有武器就沒有法力，基於文物保存的理念，找到鹿港木雕藝師施金福進行修復。

經過半年的修復，這兩尊神像終於恢復原貌，梁志忠近日到鹿港取回神像，看到千里眼手上重執方天畫戢，順風耳也拿回斧槍，他笑稱：「這樣才有法力保護媽祖，繼續幫媽祖打探民間疾苦！」。

梁志忠說，順風耳上的是朱漆，朱紅色主金，千里眼上綠漆，綠色主水，兩神明又稱金精和水精，當時的雕刻者雕工極佳，兩神像面相凶惡，肋骨清晰可見。現在的雕刻師，恐怕無法雕出如此迷你卻又如此細致的神像。

梁志忠為保存文物出資修復兩尊神像，而對保存文物的新興顧問管理公司董事長李淑娟，則堅持出一份心力，即負擔一半的維修費用，以示對媽祖的虔敬心意。

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