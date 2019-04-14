第二屆皂廢船大賽 海洋保育署長跨海取經

2019-04-14 17:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由海洋公民基金會發起的「競灘！第二屆皂廢船大賽」今在白沙赤崁地下水庫沙灘舉行，計有19支熱血隊伍報名參加；由於皂廢船是凸顯澎湖日益嚴重的海洋廢棄物問題，連海洋委員會海洋保育署長黃向文也特地率隊跨海抵澎取經。

澎湖因位處海峽要衢，為洋流匯集之處，每年冬季東北季風起，大批海漂垃圾隨著洋流漂抵澎湖，星羅密佈的澎湖群島成了攔截物，面北的海岸線海廢堆積如山，部分無人島海域還形成垃圾海，令人怵目驚心！除了影響世界最美麗海灣美譽外，更成了海洋生物殺手。

去年海洋公民基金會自主性發起第一屆皂廢船大賽，引發各界熱烈迴響，並喚起民眾對於海廢議題的重視，今年再接再厲在赤崁地下水庫海域舉行第二屆比賽，19支來自國內外青年組隊報名參加，當然第一步要先淨灘，因海廢中的寶特瓶、浮球、保麗龍及漂流木等，都是具有浮力的物品，適合造船並實際下海競速測試。

針對澎湖海廢問題日益嚴重，新成立的海洋保育署長黃向文博士，今日也專程抵澎取經，並贊助獎金及禮物，對於年輕人利用創意，喚醒民眾對於海廢問題的重視相當推崇，明年將研議編列預算擴大辦理，成為澎湖觀光特色，同時海洋保育署也將研議對抗海廢有效方法，不排除引進國外成功案例，在海上設立攔截網阻絕海廢登岸，但要先行評估對於海洋生物的影響，才會大規模推動。

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