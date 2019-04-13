海尾宋江陣擊出第一響 台江文化中心今晚熱鬧開幕

2019-04-13 21:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江文化中心今日（13）晚正式開幕啟用，這座全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化中心，為台南海線區域第一座專業展演設施，同時也是縣市合併後唯一新建的文化中心。

台江文化中心自2004年由在地社區組織、文化教育界人士及社團大廟領袖等公民參倡議發起，歷經三任市長、15年時間終於圓夢。

今晚開幕盛會，包含前行政院院長賴清德、文化部次長蕭宗煌、台南市長黃偉哲以及多位民代及地方催生人士等人都到場共襄盛舉。

為慶祝台江文化中心正式開幕，今年第10年的台江文化季，配合以「慶成」為主題，展開系列開幕活動。開幕儀式中，以地方海尾宋江陣「起鼓」擊出第一響，傳達祈福與傳承的精神。

秀琴歌劇團則以蟠桃大會帶來眾神的祝福，緊接著以戲中戲轉換至現代背景《安平追想曲》之《落地掃》片段畫面；台南市民族管絃樂團演奏台江歌曲搭配安慶國小合唱團及喜悅舞蹈團舞者引領觀眾感受台江人的精神及想望。

台南人劇團帶來開幕大戲的歌舞片段，掀起活動高潮，隨著祝禱詞的祝福、喜氣鞭炮聲中啟動台江文化中心的開館。

台南市長黃偉哲表示，期許台江文化中心持續擴充地方藝文能量，逐步扮演在地驅動的角色，應用場館既有的資源，以教育推廣、在地扎根的概念培養更多的觀眾，成為在地文化生活之引領者，也帶動地方藝文欣賞人口的增加與成長。

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