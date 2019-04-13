高雄愛情摩天輪來了？傳8月「這事」將定案 網友狂唱衰

2019-04-13 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜重要政見之一的「愛情摩天輪」，目前傳出已有3個適合興建的地點正在評估，預計8月就會確定由政府興建還是招商。不過，許多網友不看好這項計畫，有網友甚至還說，如果愛情摩天輪真的能完成，他就要到市府門口表演「肛門榨甘蔗」。

據《聯合報》報導，昨（12）日的高雄市議會中，有許多議員相當關心愛情摩天輪的推動情形，對此，經發局長伏和中說，目前已委託專業公司評估愛河沿岸3個可能建設摩天輪的地點，至於是政府興建後委由民間經營，還是招商興建並營運，預計8月時會有答案。

文章被轉載到PTT上後，許多網友紛紛留言，「8月才確定政府出錢還是民間廠商出錢，不要講的8月就開工一樣」、「真的要蓋再來說啦」、「地點在哪？跳票準備」、「設在海軍基地算了」、「到時候不能在上面修幹，我一定告韓詐欺」，甚至還有網友揚言，「真的完成我就到市府門口表演肛門榨甘蔗」。

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