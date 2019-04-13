大甲媽要回鑾了 警呼籲別亂放炮

2019-04-13 18:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲媽祖遶境回鑾將於15日凌晨3時許行經烏日、大肚及龍井區，烏日警分局呼籲信徒燃放鞭炮，要注意安全，不要在加油站附近放。

烏日警分局表示，有鑑於往年繞境路線鞭炮燃放非常可觀及前年大甲媽祖遶境出巡時，於彰化縣發生鞭炮炸傷信眾事件，為避免引發危險，烏日分局呼籲民眾呼籲要注意燃放鞭炮的安全事項。

烏日警分局強調，在加油站周邊嚴禁燃放鞭炮，其次為避免炮火波及遶境隨行民眾，請注意燃放煙火時機，於媽祖鑾轎抵達前即應開始燃放，避免大量民眾靠近時施放，以免產生炮竹傷人情事。

此外，炮竹擺放時注意勿靠近路邊停放車輛，避免炮火影響周邊車輛產生危險。

炮竹擺放時避免成堆擺放，燃放時大量炮竹同時引燃導致危險，並嚴禁在天橋底下擺放大量炮竹，以免燃放時危及橋上民眾。

燃放鞭炮是為了熱鬧，將歡喜的心情傳遞給大家，心意到即可，烏日分局長吳耀南表示，為了民眾的安全，員警若有見到炮竹煙火任意擺放引燃，恐引發危險傷及民眾，若有公共危險之虞，將強制將危害炮竹即時排除，並依相關法規蒐證後函請裁罰。

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