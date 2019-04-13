期盼15年台江文化中心終開館 台江人迎神踩街慶祝

2019-04-13 15:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由大廟社區及教育文化各界催生，公私協力共創而成的台江文化中心，融合演藝廳、圖書館、社區大學的公民學習功能，歷經15年催生，今（13）日慶祝開館，熱鬧滾滾。

大廟興學志工先到海尾路，為家鄉掃地，隨後與台江流域學校社群、朝皇宮宋江陣奉請海尾大道公，數百人以文化踩街方式，徒步走到台江文化中心，依古禮操演宋江陣排八卦陣，感謝大道公庇佑，為台江文化中心發彩入茨（入厝）。

社大台江分校則是舉辦台江拓墾文獻地圖展，薩克斯風班也在園區演奏，老中青三代分別以武陣、文化、藝術為台江文化中心開館入茨，為台江文化繁盛的未來祈願，今天晚上還有「起鼓」開館慶成大典，預計人潮將擠滿台江文化中心。

朝皇宮主委周金倉表示，宋江陣作為台江文化中心開館的祈福儀式是非常有意義的，因宋江陣不只是信仰上有鎮煞作用，也逐漸演變成一種表演藝術，更是有在地文化傳承的象徵，重要的是期望台江文化中心開館後，跟地方廟宇、社區實際推動我們在地文化的傳承，做好承先啟後使命任務。

台江武藝班學員蔡子文也有感而發，自己從國小4年級學習來大廟學習台江武藝，如今有7年，希望大家一起加入大廟興學，今天由大人宋江陣結合小孩宋江陣，在台江埕展演，希望大家都能來感受與融入台江在地文化之美。

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