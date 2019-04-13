農產加值打樣中心啟用 農委會：責任的開始

2019-04-13 14:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為協助小農解決加工困境，穩定生產與銷售，台南區農業改良場配合農業委員會的政策，成立「農產加值打樣中心」，提供初級相關設備的使用與技術輔導，今天熱鬧揭牌、啟用，農委會副主委陳駿季強調「這是責任的開始」。

農委會在台南、台中、台東、高雄、花蓮等農改場，以及農業試驗所等6地，推動設置農產加值打樣中心，今天透過視訊連線，聯合啟用，台南場由市長黃偉哲、陳駿季等各界貴賓共同揭牌。

陳駿季表示，將會落實輔導小型農村加工，達到農產品1+2+3的六級產業發展，全面提升台灣農業國際競爭力。

台南農改場長鄭榮瑞指說，農委會推動農村六級產業化發展，雖然有意願投入的農民人數增多，但普遍缺乏適合的加工環境，加工設備，以及食品衛生安全觀念等，因此成立打樣中心，提供服務，協助在地農民創造產品價值，促進農產加工產品產業化發展。

鄭榮瑞指出，台南農改場將協助雲嘉南地區農民運用在地農產原物料，以「食品良好衛生規範準則（GHP）」精神，規劃加工平台，提供初級農產加工技術輔導，讓有意願的農友親自實務操作。

中心的服務，包含乾燥、碾製、焙炒與粉碎的實驗型加工設備打樣測試，如鳳梨果乾、芭樂果乾、薑黃粉、玄米茶、玉米棒與糙米脆餅等，評估其加值產品上市的品項、投資成本與設備選擇。

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