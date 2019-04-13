東部最大就業博覽會 花蓮小巨蛋登場

2019-04-13 13:58

［記者王峻祺／花蓮報導］勞動部勞動力發展署北分署今在花蓮縣立體育館「小巨蛋」舉辦就業博覽會，號稱10年來東台灣最大規模，總計邀請50多家廠商跨區徵才，提供超過1000個工作機會，今年還使用E化徵才，節省手寫履歷時間，吸引許多求職者媒合。

花蓮今天登場的就博會，採用無紙e化服務，求職者可自行或由服務員協助登錄電子履歷，備妥身分證件後就能直接前往廠商攤位面試，以行動裝置掃描QR code還能即時查詢職缺與待遇，加速求職面試效率。

就博會現場，勞動部還以具有花蓮在地特色的「太魯閣號」及「賞鯨船」為意象，規劃「就要幸福花蓮站」及「職來運轉領航號」2大主題館，供民眾了解花蓮在地就業服務與職業訓練的資源，透過適性測驗、職缺配對等互動遊戲，初步探索個人職業性向，一早已吸引近千人體驗。

勞動力發展署主任秘書王玉珊、立委蕭美琴及縣長徐榛蔚均受邀出席。王玉珊說，今年全台共辦理2000場就博會，其中有5場次屬最大型，花蓮就是其中一場，人力資源是企業重要資產，辦理職訓及就業服務目的，除吸引年輕人也鼓勵中高齡者投入就業，提升市場競爭力。

求職者李先生說，今年有許多在地知名廠商徵才，對於餐飲服務業最感興趣，目前打算高中畢業就先投入就業，分擔家計，經了解，飯店業及餐飲業提供的待遇均相當不錯，符合薪資期待。

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