新北、彰化合作銷農產 2天賣出20公噸芭樂

2019-04-13 13:33

〔記者周湘芸／新北報導〕日前因氣候暖熱影響導致彰化縣芭樂生產過剩，透過新北市和彰化縣跨縣市合作，在短短2天內，發揮消費地優勢，已順利賣出20公噸的芭樂。

新北農業局協同新北果菜運銷公司、市農會及各區農會，於8日發布團購訊息，隨著新北市民、各機關團體訂單湧入，短短2天就超越預定銷售10噸的量。此次團購供貨來源為彰化縣的農會，原規劃供應6公斤及15公斤裝規格共計10噸，沒想到2天內15公斤裝已被新北市購買完畢，在新北果菜公司緊急協調下，消費者紛紛轉為購買6公斤或20公斤裝，團購總數量也進一步增加到20噸。

農業局指出，新北與彰化已建立農業行銷合作平台，透過通訊軟體即時瞭解雙方農產品生產情形，除了辦理消費地團購，還請農民團體主辦大型農產品推廣展售活動，以促進農產品交流，同時拓展農民的銷售管道，帶動台灣農業再上發展。

彰化縣政府農業處行銷課課長蕭麗玲也表示，此次出產的芭樂已被新北市全數買完，感謝新北市政府大力協助，下一波產期預計在2至3個月後。

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