照片會說話！「大甲媽」遶境 半世紀前後相差2000倍是這點

2019-04-13 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕照片會說話！鹿港攝影工作者鐘清溪，今年在「大甲媽」行經彰化市民生地下道時，專程去搶鏡頭，看到警方佈署超過2000名警力護轎，感嘆萬千，因為，他在半世紀前也拿相機紀錄「大甲媽」遶境彰化市，當時可是一名警察也沒有，人力相差足足2000倍。

鐘清溪說，他拿相機拍照超過半世紀，最大的樂趣就是把相同活動或是相同場景，拿來做對比，但今年他來拍「大甲媽」行經「一級戰區」的民生地下道，淨空的地下道全是警力佈署，附近路口也全是警察，超過2000名警力來保護一頂轎子。

鐘清溪說，他真不明白為何參拜要搶轎打架，他拿出半世紀前，他在彰化市所拍的「大甲媽」遶境照片，全場沒有一名警察，虔誠信眾依然熱情滿滿，轎頂掛滿了信眾送給媽祖的金牌與金鍊子，當時扛轎人戴著斗笠，信眾就在一旁跟隨鑾轎。

鐘清溪說，因為近來「大甲媽」行經彰化市，警力上緊發條，尤其是民生地下道更是由警察為鑾轎開道、護轎，已經跟他早年紀錄的「大甲媽」有很大的不同，他很懷念早年的「大甲媽」來到彰化遶境的場景，這也是他看到老照片時，特別感傷之處！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/