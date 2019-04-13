中市大肚龍井公車亭多破舊、缺乏 民眾促更新添設

2019-04-13 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的公車站牌逐步更新，但多半在原市區，有時常在大肚及龍井通車的民眾便反映，連接大肚龍井的沙田路上的公車站牌有很多相當老舊且生銹腐朽，甚至連早已停駛的公車站牌還存在，民眾希望更新公車站牌，讓縣區公車站牌跟市區一樣具有智能性及新穎。

公共運輸處處長陳文政表示，對於破損的公車票亭，會請公車聯營管委會加強巡檢修護，若有發現已停駛的公車站牌會進行拆除，至於沒有公車票亭的公車站，會前往會勘，看是否有經費及符合設置規定，便可設置。

大肚龍井許多民眾向市議員陳世凱反映，因夏天將到，天氣炎熱，大肚龍井地區公車站牌都沒有候車亭設施，只有1、2根站牌，直挺挺的矗立著，等車的民眾必須在太陽底下等公車，非常辛苦。

即使有公車亭的設施，很多都已破損，甚至生鏽，即使有設置智能公車候車亭，數量也無法跟市區比。

陳世凱表示，大肚龍井沿線後車亭，因設置已有一段時間，很多已破損，發生鏽蝕、電線外露、壓克力板污損等，不但影響市容，也讓搭乘民眾有不舒服感。

陳世凱表示，過去曾有公路客運經過大肚龍井地區，但早已停駛，但卻仍有路線牌未裁撤，造成民眾之誤判，要求相關單位儘快處理以免照成民眾不便。

此外，陳世凱指出，接到許多民眾反映，352路線是大肚前往龍井地區、東海商圈非常方便的一條路線，但民眾表示因為中午11:30班次屬於氣候最炎熱的時刻，希望可提前發車。

陳世凱表示，負責營運此路線業者四方客運允諾，對於民眾的需求願意配合，最快於5月1日將此班次時刻調整為11:20，期許帶給民眾便利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/