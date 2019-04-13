關西東安橋頭填土來源不明爭議 鎮長這樣回應

2019-04-13 07:48

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣關西鎮日前爆發公所為配合桐花祭活動搶做簡易停車場，未經申請許可，就在牛欄河行水區發包整地、且引入無法提出來源證明的廢土爭議。鎮長劉德樑說已補正程序中，至於準備回填用的廢土來自桃園石門山一帶開挖的地下室土壤，「那是堆在旁邊沒人要的」、「不要的土怎麼去開證明？」「就像我家的田的土，你要載就去載，要什麼證明？！」

縣長楊文科說，他了解劉德樑行事積極、協助縣府活動的用心。但作為行政首長仍宜依法行事。如果沒有棄土證明，就欠缺程序補正的要件，縣府將無法給予相關的許可。

劉德樑是在新竹地檢署檢察官許大偉、縣府保局代理局長羅仕臣、新埔警分局偵查隊隊長李宗和共同下鄉到關西，舉辦檢警環的「新竹地區環保聯盟」會議時大聲向3人喊冤。

劉德樑說，因為縣府、客委會的桐花祭活動先後要在本月20、27日在關西舉辦，時間緊迫，他才以鎮長的裁量權，利用開口合約直接以9萬7000元先行發包施工。

對於何以沒有事前向主管機關申請整地？他回「那是私人地，關縣府水利科什麼？」

他解釋，他是考慮到坊間要拿土方（棄土）證明1次要3萬、5萬的，（前述）工程款都不夠，畢竟東安橋頭旁臨時簡易停車場還有除草、施作鋪面等施工內容。

「天下沒有白吃的午餐」、「最便宜的方式就是不用錢的土」、「要買土的話就要很多錢啦！」他說，所以他同意包商去載人家不要的土，1車運費只要2000元，10車不過2萬塊，如果法律要處分，他也沒辦法。

現在他已後補送件給縣府申請整地許可以補正程序，如果可以及時補正，他會繼續完成這個引發議論的工程，如果未能及時補正，或是縣府對於他的作法有疑慮，無法補正，他也只好停工，就現況做必要的安全維護。

檢察官許大偉、縣府環保局代理局長羅仕臣、新埔分局偵查隊隊長李宗和3人對於劉德樑的說法並無任何評論。

許大偉說，新竹縣市檢、警、環等單位2、3年前共同成立前述環保聯盟，結合各單位優勢，由檢方負責排除外力，警方以偵辦刑案的方式「高規格」追查環保案件，寫下平均1週內就能逮到禍首，2週內一定會清掉被偷倒廢棄物的查處速度。

另外，清除的費用不花國家一毛錢，撇步就在他不等行為人被逮後自己清除垃圾，因為那可能遙遙無期，反而平添現場出現破窗效應的可能。

他都是指揮當地清潔隊員直接清掉，並把相關費用例如：10萬呈報給檢方，他再透過交保的強制處分，要求對方具保高過實際清除費的金額像是：12萬，然後要求行為人只要清償清潔隊所花的10萬，就可領回12萬的交保金。如此一來，行為人幾乎都是「像閃電一樣」立刻速辦。

許大偉也直言，從歷次的案件可見關西確實是很多環保案件發生的地方，特別是破案後也發現，竟然很多都是在地鄉親所為！

這是該聯盟今年第1場下鄉跟鄉親座談，希望更多鄉親知道這個環保聯盟運作的機制，有發現狀況甚至可以直接跟該聯盟通報，大家一起來守護鄉土。

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