嘉中科學班放榜！北興國中錄取15人 首見雙胞胎姊弟上榜

2019-04-12 21:19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義高中科學班是雲嘉地區數理優異學生升高中目標，嘉義市北興國中今年錄取15人，佔嘉中科學班6成，成為雲嘉地區國中第一；其中，劉宸安、劉宸宇雙胞胎姊弟雙雙上榜，創下嘉中科學班成立以來首度有龍鳳胎同時錄取紀錄。

這15人有11個男生、4個女生，分別是許淳寓、嚴邦華、黃鈵棋、黃柏勳、劉宸宇、方宥森、許翃睿、羅宇佑、張舒晴、吳惠雯、劉宸安、謝宇凱、簡恩生、王子綾、楊任勛，來自於普通班、管樂班、數理資優班。

北興國中校長張金龍說，特別的是，劉宸安、劉宸宇是雙胞胎姊弟，這次同時錄取嘉中科學班，宸安是數理資優班，宸宇則普通班學生，姊弟倆平常重視科學閱讀，喜歡看科學雜誌，在口試階段時幫助不少。

劉宸安和劉宸宇姊弟倆認為，準備科學班需要廣泛學習需要全面均衡學習，不是只有數學、理化等部分學習，感謝學校安排到奇美博物館進行美感教育，到蘭潭後山進行戶外教育等，都讓他們認識地方人文印象深刻，有助於學習。

張金龍說，歷年錄取科學班同學有共同特徵，包括從小養成閱讀習慣，尤其是科普書籍幫助理念建立及系統架構想法，參加動手做課程或活動，幫助頭腦靈活運用，最後要有一良好學習環境及家長支持。

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