白沙屯媽祖突衝入火鍋店駐駕 網友笑瘋：媽祖要包場！

2019-04-12 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖今天從北港朝天宮回鑾，今日傍晚進入雲林虎尾鎮。原本媽祖神轎準備進駐當地一間修車廠，不過由於門太小進不去，媽祖突然決定衝進附近一間火鍋店，讓收看直播的網友看了通通笑翻，表示「媽祖要包場了」！也有網友調侃修車廠老闆「還不快把門拆了」！

白沙屯媽祖進香已進入回程，「白沙屯媽祖網路電視台」也在YouTube上進行全程直播，吸引數萬網友觀看。白沙屯媽祖進入雲林虎尾鎮，原本決定衝入一間修車廠，不過該修車場辦公室門太小而無法進入，也讓收看直播的網友高喊「老闆快拆門」、「老闆娘完全驚呆」。

結果媽祖神轎稍作停留後，突然決定衝入虎尾揚子高中對面的野川堂火鍋店，並決定在此駐駕過夜。媽祖突如其來的決定讓網友看了通通笑翻，紛紛表示「太可愛了吧！」、「這間店要發了」、「媽祖要包場啦！！！」、「恭喜老闆！」、「駐駕火鍋店，哈哈哈哈哈」、「這裡有冷氣啦！」、「剛剛修車廠老闆要哭哭啦」。

媽祖神轎進入火鍋店時，有少數客人正在用餐，看到媽祖神轎都驚訝不已。在此開店近3年的火鍋店業者則表示，往年白沙屯媽祖都只是路過，這次他誠心祈求媽祖婆可以進來休息，沒想到店內真的迎來媽祖神轎。由於毫無準備，也令他手忙腳亂，又是驚喜、又是感動。

稍早前，白沙屯媽祖粉絲團宣布，今晚媽祖駐駕野川堂祕境鍋物，明天早上5點起駕；火鍋店也在臉書粉專「野川堂-秘境鍋物」發文表示：「歡迎本日VVIP客人白沙屯媽祖蒞臨野川堂」！引起大批網友留言朝聖表示「被媽祖婆包場真是太幸福了！恭喜」、「恭喜 超幸運！準備分店了！」、「老闆要請隔壁修車場老闆免費吃鍋安慰他一下xD」。

白沙屯媽祖突然決定駐駕火鍋店

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/