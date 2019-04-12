金黃色的植物！「三爪金龍」好耀眼 大里這裡看得到

2019-04-12 17:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里區農會花卉產銷班栽培觀葉植物「三爪金龍」，大批金黃色「三爪金龍」盆栽擺在一起，相當耀眼，成為園藝農場中的亮點。

大里區農會花卉產銷班副班長張筆能說，三爪金龍別名陽光金龍，是從國外進口的常綠灌木，原產地為東南亞，樹葉全年都是黃色，而且國內培育愈來愈好，買的人也愈來愈多。

三爪金龍葉柄細長，小葉狹披針形或線狀披針形，先端鈍，不規則波狀緣，葉片搓揉後有特殊氣味，成株會開花，小花淡綠色，全日照環境葉色鮮黃且小葉纖細，半日照下葉色黃綠且小葉較寬。

張筆能說，三爪金龍的金黃色葉片，葉色變化豐富，自然圓球形狀，照料簡單，在全日照或半日照明亮環境，土乾澆水，保持良好通風與排水，防止過度潮濕。

而購買的人有的布置家戶環境，也有造景商業用途，若大批擺放起來，「數大就是美」，非常好看，如同一堆黃毛小狗湊在一起，非常可愛。

張筆能說，民眾若是到竹仔坑踏青，可順便造訪健民里健東一街2-1號張筆能的景能園藝農場參觀。

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