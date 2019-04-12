蔡其昌會勘大安溪河道 爭取整治經費

2019-04-12 18:44

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今日會同經濟部水利署會勘大安溪堤段河道整理工程，爭取中央編列4500萬元經費將河道進行整治，保護面積達200公頃，未雨綢繆讓大安溪沿岸居民免除雨季來臨時洪患威脅。

大安溪是台中市與苗栗縣行政區的分水嶺，下游流經大甲、大安、外埔等區域，每逢汛期泥沙淤積。蔡其昌爭取中央經費進行大安溪整治工程，經濟部水利署編列4500萬元預算，將於大安溪廍子堤防段進行格框護坦工64個及河道整理工程約3000公尺，五月動工為期半年，完工後保護面積將可達到200公頃。

蔡其昌今日會同水利署第三河川局局長白烈燑、市議員施志昌、外埔區長葉聯慶及廍子里長陳再福、土城里長鄭興川等人會勘。蔡其昌表示，每年汛期前一定都會到大安溪來巡視現勘，關心大安溪護岸防護問題，相信新的護坦工程完成後，絕對可以承受時間及溪水考驗，讓沿岸居民能夠住的安全。

施志昌說，大安溪沿岸及河道內整治工程皆是大家共同努力爭取的成果，謝謝鄉親們不吝指教，自己才能隨時掌握地方動態。

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