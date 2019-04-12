好消息！平鎮文化公園地下停車場動工

2019-04-12 15:43

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區復旦里、復興里地狹人稠，停車一位難求，交通局評估需求，選址鄰近兩里的文化公園新建地下3層公共停車場，地面復舊後將保留公園，總經費投入2﹒95億元，將可提供232個停車位，今上午舉行動土儀式，預計明年底完工，可望紓解當地交通。

平鎮區文化街上的路邊停車格有36個，復興街僅有23個，從文化街、復興街、廣德街一帶到新屋交流道，車輛上下交流道，只要經過文化商圈，常造成塞車，民眾苦不堪言。

交通局經多次會勘，評估當地有闢建停車場需求，原訂去年底開工，卻因規模較小、廠商認為無利可圖等因素三度流標，直到上月才順利標出，今天正式動工。

市長鄭文燦表示，文化公園停車場屬於社區型停車場，結合智慧尋車、車牌辨識、電子票證等，另提供前卅分鐘免費、鄰近300公尺居民享月租8折等優惠，地上的管理中心將有咖啡廳、便利商店進駐，24小時燈火通明。

市府同時更新公園設施，將電箱及電纜地下化，也會重新規劃整體景觀，包括大面積的廣場、草地、籃球場、地景式遊戲場，滿足地方需求。

鄭文燦說，平鎮區人口成長迅速，已達23萬人，是桃園市第3大行政區，除了甫動工的文化公園停車場，1895乙未保台紀念公園地下停車場、新富市場綜合大樓地下停車場，目前皆已開工，市府將按照時程表，如期如質完工。

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