浪漫的「追愛路線」這裡的螢火蟲發光特性很不一樣...

2019-04-12 15:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國立中興大學新化林場火金姑復育有成，賞螢季活動今晚起跑，由於品種與其他地方的不同，求偶時，發光的頻率較長，透過鏡頭，閃爍的亮點，會串連出流動的軌跡，猶如在夜空裡寫字，也呈現浪漫的「追愛路線」。

場長吳佾鴻表示，今年降雨較少，一些山林因環境偏乾，影響火金姑生態，但該園區內的棲地，自有水源充足，數量未減反增，目前已接近大發生，因此賞螢季正式起跑，為期1個月。

吳佾鴻說，生態調查後，林場的火金姑有3種，以黃緣螢最多，佔了6成，其餘則是黑翅螢與條背螢，集中在濕地保護區內，在專業老師導覽下，沿著步道就可欣賞。

吳佾鴻指出，與其他火金姑的發光頻率不同，黃緣螢每次的閃爍時間較久，相機長曝下，會構築出流動的軌跡，由於這是在求偶，又有追愛路線的趣稱，形成特別的浪漫風情。

吳佾鴻強調，該林場面積廣達378公頃，擁有台灣規模最大的桃花心木群，與其他賞螢景點不同的是，距離市區的車程僅半個鐘頭，地理條件佳，交通方便，值得推薦。

新化林場賞螢季的活動時間，每週五、六、日，晚5點半到7點半； 而每週一、二、三、四，則以團體（30人）預約為主，報名參加還送實木杯墊等紀念品。

報名網址https://goo.gl/rVhTyo，或以電話06-5900022洽詢賞螢季相關訊息。

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