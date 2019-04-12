遷居高雄回饋台南 雙春永安慈善會捐助復康巴士吸附包

2019-04-12 15:08

〔記者蔡文居／台南報導〕一群原居住在台南北門區，後來前往高雄市打拼的鄉親，共同組成高雄市雙春永安慈善會，為了回饋台南鄉親，今天特別捐贈「菱炭吸附包」1200包給南市社會局147輛復康巴士使用，市價約24萬元，並提供每半年無償更換的貼心服務。

今天捐贈儀式，由高雄市雙春永安慈善會總幹事李政憲、官田烏金社區合作社理事胡育健、崑山科技大學助理教授楊泰和、台南市李氏宗親會總幹事李龍春等人共同參與，並由南市社會局長黃志中代表接受，並致贈感謝狀，感謝雙春永安慈善會的義舉。

李政憲說，雙春永安慈善會為了回饋台南鄉親，這次透過崑山科大社會責任計畫促成此捐贈活動，分享官田菱炭的好處之外，更希望能拋磚引玉。

胡育健說，菱炭吸附包是官田區為解決「菱角之鄉」龐大菱殼廢棄問題，透過學產合作，將「菱殼炭」製成菱炭吸附包，成功讓社區長輩參與加工，提昇長輩自我價值感。

黃志中表示，菱炭吸附包可發揮空氣淨化、過濾的功用，讓搭乘復康巴士的民眾都能感受到車內好空氣。目前全市提供147輛復康巴士開放身心障礙朋友電話預約，出車時間從週一至週日全年無休，讓領有身心障礙證明或手冊者獲得到宅接送的點對點交通服務，有需求的身心障礙朋友可向各派車中心預約。復康巴士諮詢專線：06-2997220。

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