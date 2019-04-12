掰掰片》麥當勞吸管失業 最晚6月全台換新杯蓋

2019-04-12 15:53

〔記者簡亭宇／台北報導〕今年7月開始，環保署推動包含公部門、公私立學校、百貨公司、連鎖速食店4大公共場所，禁止提供內用飲料使用塑膠吸管，為配合政府政策與響應環保，麥當勞今日（4/12）正式宣布不主動提供吸管，改用新設計冷飲杯口，推行「冷飲直接喝」活動，並預計於6月底之前，全台所有門市全面以新杯口取代吸管。

台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示：「希望透過全台近400家餐廳，每天服務數十萬人次顧客的同時落實環保。」根據麥當勞統計，不提供塑膠吸管改用新杯口設計，這「一根」的改變，預計可以減少16％的塑膠量，在現階段推廣期間，對於有特殊需求、外送、得來速的民眾，麥當勞會改以提供「紙吸管」來替代。

對於新的改變，來店用餐民眾表示：「雖然還不習慣，但其實喝起來就跟喝咖啡一樣，使用上並無不方便，為了環保會支持。」5歲小朋友對於新設計也很喜歡，覺得飲料杯口可以一次喝比較大口，冷飲直接喝不會不方便，反而更受到民眾支持。

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