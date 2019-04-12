苗縣大窩穿窿古圳音樂祭13日登場 賞螢大驚艷

2019-04-12 09:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉大窩文史生態協會，13日起到28日將舉辦大窩穿窿古圳音樂祭暨大塊林伯公記憶巡禮活動，安排油桐花歌曲演教唱及品嘗道地的客家美食，尤其大窩地區入夜後滿谷的螢火蟲閃閃發亮，如滿天星斗非常壯觀，歡迎大小朋友一起與螢火蟲浪漫約會。

苗栗縣大湖鄉大窩文史生態協會理事長徐欣志指出，100多年前大湖鄉大寮村大窩吳阿養及徐閂等先民為解決飲水及灌溉的問題，開疆闢土開鑿約2.5公里的穿窿古圳道。

為感謝上蒼庇佑使開鑿順利完成，在水圳的分流處就地取材石穴簡陋設置伯公祭拜，特祈求石穴伯公守護古圳水脈源源不絕、保佑居民安居樂業，古圳在居民承先啟後同心維護下，圳水碧綠清澈，為大窩在地鄉親的飲水及灌溉帶來廣大的經濟效益。

徐欣志指出，大窩穿窿古圳音樂祭活動，從13日到28日展開，為期16天，盼藉此活動讓民眾深度體認大塊林及百年石穴伯公福祉的力量。

13日開幕當天將由祭拜山神揭開序幕，並安排客家划旱船戲劇表演，還有大窩知名音樂家故涂敏恆先生作曲的客家本色及油桐花歌曲演教唱，以及度體驗大塊林（百年石穴）伯公，現場並有客家四炆四炒供遊客品嘗，當天在大湖鄉公所備有9人座接駁車服務。

主辦單位並邀請前苗栗農工森林系主任彭宏源現場解說「螢火蟲的一生」，讓遊客們來趟充滿知性與自然生態之旅，電洽：0937-221926、黃總幹事。

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