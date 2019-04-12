今降雨減緩 週日東北風增強、下週二再迎強鋒面

2019-04-12 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚受華南雲雨帶影響，中部以北降雨明顯，氣象專家吳德榮表示，今白天雲帶消散，天氣略有空檔，週日（14日）東北季風增強，下週二（16日）新一波較強鋒面通過，期間北台灣天氣不穩，為偏涼偶有降雨的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今白天天氣好轉，東半部及部份山區仍有零星短暫降雨機率，北台灣偏涼，高溫約在22度左右，中部高溫27度、南部30度、東半部地區則在27度上下。

吳德榮進一步表示，週六（13日）東北季風減弱，翌日再增強，氣溫小幅變化，由於台灣附近水氣多，各地均有局部降雨機率，民眾出門宜攜帶雨具。下週一（15日）水氣減少，西半部天氣好轉，惟北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨。

吳德榮指出，下週二至週三（17日）晨，將有新一波結構較強之鋒面來襲，期間雨勢較大，並有中小尺度對流發生之機率。他說，下週三白天後天氣好轉，隔天又將有變化發生，不過由於距離現在還久，屬模擬模式預測末期的數據，不確定性較大，民眾屆時宜持續關注最新資訊。

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