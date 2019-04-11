小三通首例 中客違帶14公分豬肉腸 繳不出罰款被遣返

〔記者吳正庭／金門報導〕中國1名葉姓婦女今天循小三通入境金門，被海關人員從行李中搜出1條長約14公分的豬肉腸，遭開罰新台幣20萬元，由於繳不出罰款，移民署依法執行遣返，葉女面臨巨額罰金且行程泡湯，情緒激動也只能配合，成了小三通違法攜帶豬肉製品入境繳不出罰款遭遣返的第一人。金門近日已接連有2隻海漂豬被驗出有非洲豬瘟病毒，防疫拉警報。
年約50歲的葉女上午由廈門搭小三通交通船抵金門，通關時被海巡人員發現口袋還有沒吃完的小零嘴「鳳爪」，海關續問「還有沒有？」，她回答「沒了」，仍被海關人員從她手提包中發現1根外包裝寫著「泡麵拍檔」的豬肉腸；當她知道，不僅要為眼前這根長僅約14公分的肉腸付出20萬元罰款，原要到台灣觀光的行程也泡湯，一時情緒激動，差點沒在現場崩潰，最後在導遊的安撫下作完筆錄，無奈地接受遣返的事實。
財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課課長王慶章說，海關就貨物查察職權移交農委會防檢局金門檢疫站，金門站主任陳炳財說，今年1月25日起規定「外來人口」違規攜帶豬肉類產品入境，違反動物傳染防制條例應裁處新台幣20萬元起算，未繳交罰款者拒絕入境，就算當場被遣返，未來仍將透過管道追討，葉女依法交由移民署執行遣返，葉女搭12時交通船黯然返航，其他旅客得知葉女為了14公分的豬肉腸以致行程泡湯，都覺得「虧大了」。
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都是為了它！中國一名葉姓婦女因攜帶這根豬肉腸闖關，繳不出二十萬元罰款被遣返。（記者吳正庭攝）
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金門海關查出中國葉姓婦女違法攜帶豬肉腸闖關，其他旅客得知為了十四公分的豬肉腸導致行程泡湯實在划不來。（記者吳正庭攝）
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因應防制非洲豬瘟入境，金門海關在小三通通關處嚴格把關，對旅客實施行李查察。（記者吳正庭攝）
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移民署在小三通入境處以醒目電子看板提醒旅客勿攜帶違法肉品入境。（記者吳正庭攝）
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農委會金門檢疫站用可愛的玩偶，分別以中、英文提醒小三通旅客勿攜帶違法肉品入境。（記者吳正庭攝）
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