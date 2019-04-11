小三通首例 中客違帶14公分豬肉腸 繳不出罰款被遣返

2019-04-11 20:00

〔記者吳正庭／金門報導〕中國1名葉姓婦女今天循小三通入境金門，被海關人員從行李中搜出1條長約14公分的豬肉腸，遭開罰新台幣20萬元，由於繳不出罰款，移民署依法執行遣返，葉女面臨巨額罰金且行程泡湯，情緒激動也只能配合，成了小三通違法攜帶豬肉製品入境繳不出罰款遭遣返的第一人。金門近日已接連有2隻海漂豬被驗出有非洲豬瘟病毒，防疫拉警報。

年約50歲的葉女上午由廈門搭小三通交通船抵金門，通關時被海巡人員發現口袋還有沒吃完的小零嘴「鳳爪」，海關續問「還有沒有？」，她回答「沒了」，仍被海關人員從她手提包中發現1根外包裝寫著「泡麵拍檔」的豬肉腸；當她知道，不僅要為眼前這根長僅約14公分的肉腸付出20萬元罰款，原要到台灣觀光的行程也泡湯，一時情緒激動，差點沒在現場崩潰，最後在導遊的安撫下作完筆錄，無奈地接受遣返的事實。

財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課課長王慶章說，海關就貨物查察職權移交農委會防檢局金門檢疫站，金門站主任陳炳財說，今年1月25日起規定「外來人口」違規攜帶豬肉類產品入境，違反動物傳染防制條例應裁處新台幣20萬元起算，未繳交罰款者拒絕入境，就算當場被遣返，未來仍將透過管道追討，葉女依法交由移民署執行遣返，葉女搭12時交通船黯然返航，其他旅客得知葉女為了14公分的豬肉腸以致行程泡湯，都覺得「虧大了」。

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