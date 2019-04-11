群花綻放 陽明山「球根花卉展」4/12開跑

2019-04-11 20:06

〔記者林家宇／台北報導〕時序進入春季，正是百花盛開之時，台北市陽明山花卉試驗中心於12日至21日舉辦「球根花卉展」，展出時間從上午8點至下午5點，提供民眾在室內欣賞群花綻放之美。

球根花卉是一種通稱，只要根部膨大擁有球根、球莖、塊根、塊莖等，都可歸類為球根花卉。陽明山花卉試驗中心本次在茶花溫室展出包括君子蘭、葡萄風信子、小蒼蘭、大理花等，種類繁多。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，球根花卉其實常見於一般生活中，例如孤挺花及過年常用於布置的中國水仙花等。本次展覽展出30幾個品種，當中還有一些民眾較陌生的球根花卉，現場皆有布置植物名牌辨識。除了球根花卉，中心園區還有像是流蘇、蜀葵等花朵供民眾觀賞，放鬆身心。

公園處提醒，花卉試驗中心主要入口自四月起改至仁民路與仰德大道交叉口處，另因山區道路狹窄，停車位不足，建議可多搭乘大眾交通工具前往，便免塞車或苦於尋找停車位。

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