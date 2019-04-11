中和路口機車待轉成待撞 議員要求交通局完善規劃

2019-04-11 22:27

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和區橋和路口的機車待轉區畫設在中山路二段上，由於過於突出車道，影響中山路車流，也讓待轉區成為「待撞區」，新北市議員張維倩指出，如果待轉區退縮又會影響到後方斑馬線及行人通行，建議交通局能夠完善規劃，提出雙贏的交通配套。

張維倩表示，日前接到機車族的陳情，每當在中山路二段與橋和路口待轉時，必須面對汽車在眼前呼嘯而過，除了待轉的壓力，也造成不少中山路汽機車用路人的緊張，行經此路口都避免太靠近待轉區。

此外，附近民眾也指出，當地車流量大、道路狹小，加上是重要路口，一旦遇到上下班尖峰時刻，車輛匯流時，中山路的車輛幾乎與機車待轉區「擠在一起」，不小心就會發生意外。

張維倩認為，市府設立機車待轉區，就是要以安全為第一考量，不周全的設立在道路上只會增添汽機車通行危機，然而橋和路口待轉區已經凸出在中山路上，造成用路人有很大的衝擊，若退縮又會影響後方行人通行，建議交通局做完善的調整規劃。

新北市交通局交通管制工程科長李友欽表示，評估過後斑馬線會比過去退縮3到4公尺，讓機車待轉區能有空間後退，同時，也會在分隔島和庇護島中間開闢空間，使行動緩慢的民眾也稍作停留。

他說，後續施作會和相關單位討論，包含設計、現有警示設備調整，提供民眾安全的行車空間。

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