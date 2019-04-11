高雄市第二波區長人事11人異動

2019-04-11 17:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市民政局發布第二波區長人事，鳳山區第二戶政事務所主任李元新升任小港區公所區長，行政暨國際處消保官林國慶出任永安區公所區長，總計11人異動，將於明天就職。

李元新為人謙卑有禮、認真負責，全國首創的戶政時光階梯檔案文物展，為市府奪下全國第一的金檔獎，實至名歸。原小港區長陳盈秀調任環保局專門委員。

環保局燕巢區清潔隊長陳進雄早年於民政體系服務，曾任燕巢鄉代表會秘書、燕巢區公所主秘，做事認真，對地方也很了解，這次再度回歸民政體系，升任大樹區公所區長。

民政局主任秘書藍美珍派任三民區公所區長，由岡山區公所區長林文祺接任民政局主任秘書，民政局專門委員李幸娟派任前鎮區公所區長，由三民區公所區長林清益調任民政局專門委員。

內門區公所區長黃中中接任岡山區公所區長，大樹區公所區長陳景星則調任內門區公所區長，永安區公所區長吳茂樹則調任田寮區公所區長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/