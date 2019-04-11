中市清潔車濾煙器裝了又拆 遭批浪費公帑

2019-04-11 12:43

〔記者張菁雅／台中報導〕為減少老舊柴油車輛排放污染，台中市政府環保局花費上千萬元，在93輛清潔車加裝濾煙器，不過由於問題重重，今年再編列69萬元拆除。台中市議會民進黨團今日抨擊市府浪費公帑，讓老舊清潔車繼續排放黑煙、製造污染，要求檢討並提出配套措施。

民進黨團總召李天生指出，環保局在中央經費支持下，擬訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，自2009年起執行清潔車加裝濾煙器改善老舊柴油車排放黑煙專案，其中，第3期93輛清潔車加裝濾煙器工程，濾煙器平均每台約16萬元，採購裝設費含行政費用約1560萬元，花費不貲，卻因問題重重，今年度編列69萬元拆除。

李天生指出，在計畫拆除濾煙器的93輛清潔車中，目前環保局完成36輛報廢，其他57輛將爭取中央補助租賃濾煙器進行配對安裝；但何時能夠安裝，根本還沒有蹤影，冒黑煙的清潔車卻是沿途製造污染，把清潔隊員及民眾的肺當成「空氣清淨機」。

議員邱素貞、曾朝榮也說，環保局拆除濾煙器後，並未提出配套措施，對照市長盧秀燕一再指責台中火力發電廠，凸顯市府只會卸責，卻無力管好自己的清潔車輛。

議員賴佳微、張家銨、黃守達、林德宇則表示，市府在裝設濾煙器前未做好規劃，事後拆除又是浪費公帑、製造空污，呼籲市府盡速提出完善的配套措施，不要只會炮打中央。

台中市政府環保局則表示，93台清潔車與資源回收車在2014年加裝濾煙器，使用年限為5年，今年已屆使用年限，設備功能降低，也無廠商有能力維護，持續使用恐有影響車況之虞，例如馬力不足或引擎受損；因此，其中較老舊的36輛車已完成報廢，將汰舊換新為符合5期排放標準的車輛，另外57輛則將利用環保署專款補助的租賃濾煙器進行配對安裝，持續改善柴油車黑煙排放等問題。

環保局也強調，採購程序均依法辦理，未來新裝設濾煙器後，有助於改善移動污染源，並無浪費公帑。

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