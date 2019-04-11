成人小心中耳積水 誤認耳朵進水結果是鼻咽癌

2019-04-11 09:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕成人小心中耳積水！耳朵「積水」與耳朵「進水」大不同，61歲的謝先生鼻塞1、2年，去年覺得左耳有悶塞感，以為洗澡造成耳朵進水，過幾天左耳完全聽不到了就醫，發現是中耳積水，積水塞滿中耳腔，進一步檢查鼻咽部還長腫瘤，罹患鼻咽癌第2期。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，兒童耳咽管較短、較水平，細菌或病毒容易由耳咽管感染至中耳腔，常見中耳積水、中耳炎，但是成人耳咽管較長、較垂直，不容易中耳積水，而鼻咽癌是華人特有的癌症，每10萬人有19人，是西方人的20倍，一旦中耳積水，最擔心就是鼻咽癌腫瘤造成。

因為耳咽管連接中耳與鼻咽部，會分泌黏液潤滑，一般人吞口水時就會排水到口中，一旦鼻咽部長腫瘤，塞住耳咽管開口，就會積水在中耳，導致中耳積水。

而且很多人也把中耳積水與中耳進水混淆，覺得耳悶脹感是洗澡或游泳使耳朵進水，但是「中耳積水」是積水在耳膜內的中耳，常見原因包括有感冒造成急性中耳炎，因治療不夠、抗生素使用不足導致積水，或是慢性鼻竇炎、唇顎裂，以及鼻咽癌。

鼻咽癌發生原因為種族、病毒感染、吃醃漬食品及家族史，好發於40到50歲，有7成會出現頸部腫塊（癌細胞轉移頸部淋巴）、3至4成出現中耳積水、鼻塞、痰中血絲，治療以放、化療為主，第1、2期鼻咽癌患者治療後存活療率超過8成，第3、4期患者有5成以上。

謝先生就醫前已經鼻塞1、2年，原以為是空污及工作的工廠空氣不佳，耳悶、耳鳴也以為是洗澡耳朵進水，確診為鼻咽癌，左側鼻咽有2公分的腫瘤，其家人也無家族史，經放療35次、口服1年化療藥至今，腫瘤已經看不到，症狀也消失了，病情控制穩定，他說，現在要好好養身。

黃承楨提醒，過去有患者不斷中耳積水、抽水，卻沒檢查鼻咽部，轉診來時已經鼻咽癌晚期，提醒反覆中耳積水、或是單側耳朵悶脹感超過1週就要進一步檢查。

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