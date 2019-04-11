洪門高雄開大會 泰國親王與會 最高禮節 「拉拐子」迎賓

2019-04-11 09:28

〔記者張忠義／高雄報導〕第十屆全球洪門忠義文化論壇昨晚在高雄召開，包括泰國前第一副總理蓬貼·貼幹乍那、泰國親王素披迪.巴威塔上則將在內全球約2500多人與會，大會也以最高禮節「拉拐子」迎賓。

洪門最高迎賓禮叫「拉拐子」，昨天洪門執事進行也對洪門最高領導人儀式的「造紫金樑」，以及「敬滿堂酒」、「敬魚條」與「敬肉條」等儀式，一串儀式滿是老幫派的神秘。

昨天大會也宣示洪門轉型，在泰國將由政治社轉型為宗教社團，將在泰國普吉島附近興建一座關公五祖廟，佔地約51畝，由泰國企業家王鴻賓捐出。

除了捐贈儀式之外，大會也有各項表演，從傳統的原住民、台客舞之外，還有舞龍舞獅、嘻哈團體演出，相當熱鬧。

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