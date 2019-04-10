宜市知名食堂交棒下一代 主廚、美術老師攜手改造老餐廳

2019-04-10 21:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭火車站對面的知名熱炒店，是宜蘭市夜貓子口耳相傳的「深夜食堂」，近年店內料理達人李金山、李萬居兄弟檔，將主廚之位交棒給下一代，年輕人大膽與國小美術教師殷昭靜合作，用詼諧插畫改造老餐廳，另類「跨界合作」方式，為老店注入新意。

李金山、李萬居是宜蘭市知名料理兄弟檔，兩人年輕時曾在台北市名餐館擔任主廚，26年前兄弟倆返鄉，在火車站前經營起台式熱炒店，每天下午3點半營業至隔日清晨4點，早期食堂周邊娛樂場所眾多，上班小姐是消費主力。

近年兄弟倆漸將主廚位子交棒給下一代，李金山兒子李銘祥、李萬居兒子李彥德，堂兄弟同時繼承父親衣缽，照顧老饕胃口。

不過，火車站前的傳統娛樂場所近年陸續收攤，少了眾多上班小姐的消費，深夜時段高朋滿座榮景不再；李銘祥、李彥德兩人，順勢將食堂「轉型」，在友人牽線下，與在國小任教的美術老師殷昭靜「跨界合作」，用詼諧插畫風為老店賦新意。

殷昭靜以顧客間帶動氣氛的口語轉換成文字，再以上班族形象繪製多套插圖，不少老客戶得知年輕主廚想法，主動解囊贊助；詹姓主雇笑說，年輕人有想法，當然要多支持！

負責掌鍋的李銘祥坦言，父親一輩累積不少老客戶，但隨消費客群的轉換，店內不再以深夜上班小姐為主力，轉型成主打家常菜與合菜，隨著店內空間的重新改造，希望能以不同的風貌，照顧更多人的胃。

參與餐廳改造的殷昭靜說，她雖然是教職員，但繪畫時先想像上班族下班後的紓壓管道，因此才以詼諧、口語等方式創作；這是她第一次走出校園作畫，相當有成就感。

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