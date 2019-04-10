為辦桐花祭 關西公所驚爆逕自引入廢土填私地供臨時停車

2019-04-10 20:38

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣縣定古蹟東安古橋周邊風景優美不僅遊客喜歡，今年也被縣府相中作為全縣桐花祭活動現場，沒想到今天卻爆發關西鎮公所為配合活動搶做臨時停車場，在沒向縣府報備且獲許可下，竟引入提不出來源證明、夾雜有營建和生活廢棄物的灰白色廢土，被鄉親質疑會不會是可怕的爐渣？！縣府環保局會同新埔警方到場稽查後已通知環保署北區督察大隊明（11）日到場採檢土樣以化驗釐清。

縣府環保局事業廢棄物防治科表示，偷倒現場夾雜有寶特瓶、紅磚頭等垃圾，但前面的生活廢棄物量並沒有很多，已請偷倒行為人自行清除，後者屬於建築剩餘土方，不算事業廢棄物，現場是否允許傾倒？將由權責單位認定。

至於引發質疑的灰白色土壤，初步聞起來並無可疑氣味。真正的爐渣帶有金屬光澤，現場稽查人員詳細比對後初步排除，但為求慎重，也展現縣府勿枉勿縱的決心，另通知北區督察大隊到場採驗釐清。

關西鎮長劉德樑激動澄清說，要不是縣府20日要在東安古橋辦桐花祭，卻遲到本月3日下午才召開工作協調會，又要公所支援提供臨時停車場。考慮後面4天清明節連假，他怕趕不及，才動用行政首長裁量權先發包施做，本週一再補件報備。

「真的是多作多錯！」他說現在惹得一身腥，地主也拒絕再配合，這個臨停場已停工，他會立刻復舊，縣府屆時活動需要的停車問題，就請自己解決了。

縣府表示，整個活動在3月底決標後相關的工作內容也才比較明確，已儘速在3日開會協調，但在這之前已經有私下告知劉德樑將在當地辦活動。

該局原規劃利用東安橋西側、原有的第1停車場外，橋的東側、南側分別計畫將向國立關西高中和潮音禪寺商借用地供停車。

由於公所在今年農曆年前，已先於事發處對面做了1個臨時停車場，因此他們在協調會中自然也認為這個點可以幫忙解決停車問題，但完全沒想要利用事發現場，更沒料到公所會逕自去整地、施工。

縣府直言，所有的活動因臨時需求，都另有臨時性的因應辦法可供申請，不然就不會有選舉期間，候選人可以被允許在住宅區臨時搭建舞台造勢的狀況，公所不應以縣府活動為由便宜行事。

劉德樑說，他因事情急迫且適逢假日才沒及時報備且申請開工許可，目前正在補件。前述廢土來源證明雖拿不出來，但他自己把關有確認是曬乾的乾淨黏土，絕對不是有污染之虞的廢土。

這起廢土入侵處就在東安古橋的北側、中山東路旁。檢舉的鄉親指出，現場是私人土地，聯外道路還是10公噸以上大貨車限時禁行的路段。然而整地作業卻從本月4日就開始，現場5棵不小的樹木被砍除，本週一聯結車就進場傾倒廢土，讓人震驚。

縣府環保局、新埔警分局獲報後到場稽查，發現這處空地是個扇形的凹地，深約1層樓，已被倒了6個車次，為確認有無被偷填有害廢棄物，經任意開挖4個點後已排除。

縣府證實，現場是都市計畫內的行水區，主管機關在工務處水利科，公所事前並沒向該科報備且獲得許可，引入的廢土初步研判雖屬無害，卻遲遲拿不出來源證明。縣府將限期要求公所回復原狀，否則不排除依違反水利法開罰。

新竹地檢署表示，行為人限期沒有恢復原狀，且未依地目使用，有違反區域計畫行政及刑事責任之虞，有關單位可以將之移送法辦。

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