傻眼！父親帶兒夾娃娃 邊夾邊從褲檔流出「咖哩」...

2019-04-10 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕1名娃娃機台主透過手機觀看店內情況時，意外發現1名帶著小孩來夾娃娃的父親，竟然邊夾邊從褲縫中流出「咖哩」還沾染地面，畫面曝光後瞬間吸引上萬網友按讚，眾人直呼「太誇張了」。

機台主今（10）日將影片公布在臉書社團「爆料公社」，當中能見1名身穿黃衣、短褲的男子，牽著孩子走進店內，他相中1台娃娃機內的獎品，俯身投錢小試身手，不料他的褲縫中卻緩緩流出「咖哩」滴在地面，男子還將小腿抬起讓它不要流到小腿上，他身旁的兒童完全沒注意到這誇張的景象。

男子最後沒夾中娃娃機台內的獎品，抖了抖腳將兒童帶出店外，2人一起進入他開來的廟會活動車輛，在監視器鏡頭前揚長而去，留下店內的「咖哩」讓店家處理。

網友們看完這段「滲屎」影片後，都認為該名男子太沒有公德心，相繼留言指出「夾娃娃有那麼緊張嗎」、「重點還座上汽車繼續開」、「這個爸也太噁心了吧」、「為什麼人家拉稀都還能夠夾娃娃，我只能裝鎮定腦袋一片空白」、「是臨時找不到廁所，用夾娃娃當掩護嗎」、「如何幫自己的宮廟打響知名度？ 挫賽」。

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