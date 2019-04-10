靜謐森林螢光閃爍 三峽安坑里邀民眾一起賞螢

2019-04-10 17:59

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區安坑里是著名賞螢景點，三峽區公所將在4月21日、28日推出賞螢活動，包含生態導覽、有機茶園及DIY拓葉等體驗，活動預計辦理2個梯次，每個梯次80人，即日起開放報名，民眾可上三峽區公所網站報名。

安坑里長李秋維介紹，里內都是種植茶葉，這幾年推廣有機茶種植，沒有施加化學藥劑的情況下，打造優質的環境，意外成為螢火蟲的天堂，而產出的「火金姑茶」更是象徵比有機茶葉耕作安全、天然的認證。

此外，他也說，近幾年志工們培訓擔任導覽解說員，帶著民眾走訪螢火蟲的步道，由於位處山區，提醒帶著小朋友們的遊客要注意安全，也不要使用手電筒、強烈燈光，這樣會打擾到螢火蟲。

三峽區公所表示，傍晚6點半到8點是最佳賞螢時段，除了安坑里之外，像是獅子頭路沿線、鳶山長春園、北109鄉道、有木國小等地區，還有私人莊園裡也有為數不少螢火蟲。

三峽區長陳文俊表示，安坑里生態資源豐富，這裡的螢火蟲包括黃喙螢、黑翅螢，運氣好的話還可以欣賞到難得一見的梭德氏脈翅螢，區公所會在賞螢前安排附近生態導覽、有機茶園參訪，以及DIY拓葉等多項體驗，活動預計辦理2個梯次，每個梯次80人，即日起開放報名，民眾可以上三峽區公所網站報名。

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