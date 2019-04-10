南山公墓遷葬 黃偉哲：兼顧文化資產保存與都市發展

2019-04-10 16:28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市南山公墓辦理遷葬作業中，民間社團發起連署，要求全區保留。台南市長黃偉哲今天強調，南山公墓遷葬一定會依照文化資產法規定妥善辦理，同時兼顧文化資產保存及都市發展，也會深入了解當地民意，作為施政規劃的依據。

黃偉哲今天在市政會議聽取民政局簡報南山公墓各項遷葬執行概況後表示，台南是文化古都，市府會盡力保存文化資產，而文化資產保存有其法定的基礎，市府會根據法律規定來認定。

民政局長顏振標表示，南山公墓面積達94.7公頃，公有土地占約76.6%，內有3座列為市定古蹟的古墓。由於南山公墓緊鄰住宅區，影響當地居民生活環境品質，且設置於1984年的南區殯儀館已達飽和，因此市府規劃設置新殯葬專區，第一期的範圍為竹溪以北、鄰火化場，用地範圍約5.6公頃，墳墓數1540門，目前公告認領中，公告期至8月20日止，目前已認領246座，代起掘數預估有1294座，預計2021年2月底完成。

南山公墓第二期為竹溪以南至中華南路，範圍約10.87公頃，墳墓數預估為3000門，目前正辦理查估中，預計2021年9月底完成。

而南區南山公墓鹽埕段地號5筆土地，目前公告認領中，遷葬面積約1.6公頃，遷葬數量650門，公告時間至5月底，目前認領數244座，代起掘數406座，預計11月底完成。

顏振標指出，有關古墓的保存，將會邀集文化局、當地里長、都發局與工務局、水利局、財稅局等相關機關共同開會研商。

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