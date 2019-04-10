不是盜採！北港溪展開疏濬 河川局先辦說明會

2019-04-10 15:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不是盜採！北港溪展開疏濬作業，經濟部水利署第五河川局今天辦說明會，由雲林地檢署檢察長郭永發坐鎮，檢察官沈郁智以案例宣導盜採刑事責任告誡公務人員了解相關法令，並邀全民一起督工。

今天說明會，雲林地檢署檢察長郭永發、主任檢察官林朝文、黃怡華、檢察官沈郁智、水利署科長劉俊志、雲林縣府水利處長許宏博、第五河川局局長陳中憲、雲林縣議員陳樹吉、王鈺齊、土庫鎮代會主席張維心、大埤鄉代會主席陳秋慶等人都到場，見證疏濬公開透明，避免黑金及不當勢力介入，確立廉政透明。

第五河川局局長陳中憲指出，北港溪土庫鎮聯美大橋下游展開疏濬工程，工區範圍約20公頃，預計疏濬30萬公噸土方量，為避免引發地方爭議，先辦說明會，減少對地方民眾交通及生活衝擊造成不便。

陳中憲指出，疏濬工程併辦土石標售（採售合一）複數決標方式辦理，規劃6個工區，每個工區採取5萬公噸，由各採售合一得標廠商負責採運，配合管制站設置地磅，保全人員24小時監管，全天候攝影監控，管制外運土方量。

為避免土石被盜運，河川局在各重要出入口建置即時影像監控系統，監控站週邊訊息，及運用UAV空拍機定期針對採區進行拍攝即時影像及檢測高程，確保土方順利去化並防範不法。

郭永發承諾第一線執行同仁如有外力不當介入時，雲林地檢署一定全力協助排除，讓河川疏濬公開透明順利推動，找回水流空間，提升防災應變韌性，尤其歡迎全民督工，如發現有盜、濫採、環境污染等，可撥打免付費通報專線0800-800-280，共同打擊河川不法。

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