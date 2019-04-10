竹南鎮推點「光明燈」 600元認養路燈照亮回家路

2019-04-10 15:02

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮內共約1萬盞路燈，加上公園、自行車道等照明設備，每年電費高達1200萬元，為了減輕財政負擔，鎮公所近期積極推廣「路燈認養」活動，每盞600元，若企業1次認養50盞以上路燈，公所將製作專屬LED燈箱感謝，鎮長方進興表示，期盼鎮民一同點「光明燈」，照亮家鄉每個角落。

竹南鎮人口持續增加，道路不斷新闢，路燈數量也隨之增加，而照明設備攸關行車交通安全，但龐大的電費也成為公所財政的一大負擔，去年全鎮路燈認養盞數僅約700盞，今年在公所公園路燈管理所積極推動下，目前已成長至1038盞。

方進興表示，為鼓勵鎮民以認養路燈行善助人，只要花600元認養1盞就會在指定的路燈上貼上感謝貼紙，若認養50盞以上、持續3年，則會製作專屬LED燈箱感謝，近日已與鎮中小企業洽談，獲得廣泛支持，預計將可成長至1700盞，而今年目標能推動認養至2000盞。

方進興說，許多民眾會到廟宇點光明燈祈求家人平安，而路燈認養則可造福更多人有條安全回家的路，不僅增添善緣及福報，認養費用還可依法列舉扣除所得稅，希望透過鎮民的愛心一同為家鄉付出，點亮竹南每個角落，歡迎有意者洽詢公所公園路燈所。

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