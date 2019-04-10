上萬份熱食迎接白沙屯媽祖 神轎停哪香燈腳都有得吃

2019-04-10 14:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮徒步進香，數萬名信徒簇擁跟隨，雲林白沙屯虎尾聖母聯誼會熱情信徒準備豐盛餐點，媽祖轎子停在哪，香燈腳就有熱騰騰的飯菜吃。

大甲媽祖今天下午1點剛離開雲林，白沙屯媽祖下午就準備進入雲林，為迎接白沙屯媽祖，虎尾聖母聯誼會結合大成商工餐飲科學生從昨晚就開始忙碌準備伙食，人人忙得不亦樂乎。

今年報名參加白沙屯進香信徒逾5萬人，虎尾聖母聯誼會會員漏夜準備餐點、熱食及各種水果準備供香燈腳享用。

虎尾聖母聯誼會的商家、民眾及義工為迎接白沙屯進香團，3天前就搭起帳蓬忙著準備各式美食，從備料、洗菜、切菜、烹煮等，今天提供羊肉、燒酒雞、香菇雞、白帶魚、水筍、炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等10多道美食給信徒享用，還特別準備上萬份熱食款待隨香信徒，從彰化就一路送餐，媽祖轎停在哪，餐和水果就送到那，一路迎接媽祖回到北港朝天宮。

今年大成商工餐飲科學生也共襄盛舉，一大早40餘名學生由指導老師王思汎率領加入伙食團，幫忙洗菜、切菜、煮菜，大受志工們歡迎。

虎尾聖母聯誼會創會會長、虎尾興中里長蔡忠化和妻子陳雪花指出，該會1994年成立至今，年年組成伙食團、送餐車隊為媽祖送餐，還有信徒捐贈香蕉、玉米、芭樂、小番茄等各1000斤及新鮮羊肉、雞肉、魚肉，歷年來被信徒稱讚是最豐富的補給，沿途為隨香信徒補充體力，歡迎白沙屯媽祖回娘家。

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