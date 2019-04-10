首獲一星榮耀 LOGY主廚：明年要摘下二星

2019-04-10 13:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2019台北米其林今天揭曉，今年共24家餐廳摘星，其中一星有5家業者是新面孔，日式料理餐廳鰭天本則是首度進榜就摘下二星殊榮；有一星餐廳開心大喊終於等到了，還有首度摘下一星的業者表示，若能再多一顆星星更好，明年會朝二星方向努力。

今年再度摘下一星榮耀的教父牛排坦言，今年摘星其實沒有這麼有把握，但團隊還是持續努力，這一年大家都很戰戰兢兢，終於一年過去了，「很棒，我們等到了！」

教父牛排回顧過去摘星後一年的變化表示，摘星後對食材、服務標準更高，更專注於細節的部分，例如過去使用伊比利豬，現在都回到台灣豬，原本做很多東西都會覺得國外進口的比較好，現在很多食材都回到台灣本土，一樣好的食材一律本地化，除了牛肉之外，目前教父牛排的台灣食材比例已超過9成；教父牛排也認為，米其林帶來的人潮效應是短期的，長期還是要靠自己努力。

大三元表示，過去一年因為米其林光環，新客人變得非常多，未來仍會保留傳統老菜色，不會做太大變動，也不會特別研發更多新菜色，已做好既有菜色為主。由於去年大三元摘星後並未調價，大三元也坦言，未來一年會考慮調整價位，會在顧客感受和成本上找到平衡。

大三元主廚何鴻賓從學徒就待在大三元，至今服務超過30年，去年老一輩主廚退休由何鴻賓接棒行政主廚，帶領20多位廚師維持一星殊榮。何鴻賓表示，二度摘星後他會繼續努力，在傳統菜式中研發新菜。

今年由一星躍上二星榮耀的態芮何順凱表示，摘星後心情非常平淡，因為明天之後又是辛苦的開始，大家會對態芮有更高期待，我們不能讓大家失望。何順凱說，說沒想過會再摘星是騙人的，但原本預料式明年或後年，不會是今年，沒想到這顆二星來的這麼快。

何順凱說，過去團隊磨合了一段時間，現在的菜一定有比剛開幕的時候好吃，團隊已經能抓到想要的口味，但若要說摘星後有什麼改變，其實並沒有特別做什麼變化；米其林星星是肯定，但是是給團隊的，而他開餐廳的初衷從來沒有變過，就是當旅客到台北來，態芮會是一間可以選擇來吃吃看的餐廳，這是從來沒有變過的，沒有因為要拿一顆星、兩顆星改變對客人的態度及做菜的熱情。

今年首度摘下一星的LOGY主廚田原諒悟開心的表示，摘星的感覺非常好，明年會朝二星方向努力，他回憶，還沒接獲米其林邀請函以前非常緊張，擔心自己在哪個環節做錯了，每天都很自責，2週前接到邀請函後就安心了。

由於LOGY是開放式用餐環境，田原諒悟表示，他發現台灣客人和日本客人最大不同就是，吃東西當下會很誠實的表現反應，讓他可以馬上做調整，例如餐點分量太多等等，他覺得這一點很好。

被視為本屆摘星大熱門的山海樓今年首度摘下一星，山海樓主廚蔡瑞郎表示，能夠獲得米其林殊榮很開心，也覺得很榮耀，摘星並不在意料之中。山海樓去年搬到新址後，做了很多調整，過去對台菜一般認知都是很豪邁、很大盤，但其實台菜也可以很精緻，所以山海樓將以往合菜型式改為套餐式，在餐具、擺盤上都有很大的不同，以春捲來說，過去都是大盤出菜，如今設計出高腳杯概念，看起來雖微不足道的變化但視覺上卻是大大加分；蔡瑞郎表示，今年團隊仍會持續精進、改善，盼明年能持續維持殊榮。

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