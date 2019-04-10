恆春萬里桐抗議「建地變路地」官方承諾「6月底前恢復原地目」

2019-04-10 13:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮萬里桐社區在墾丁「四通（第四次通盤檢討）」中，4米道路劃設為8米計畫道路，因居民在提案及審查過程都未參與，無端「建地變道路」引爆居民怒火，認為提報的鎮公所及審查的墾管處「黑箱作業」，今早數百名當地居民及民代前往拉白布條抗議，要求恢復原有地目，恆春鎮公所及墾管處強調案有「需經土地所有權人同意」條件，因居民反對已發文營建署恢復原變更，立委莊瑞雄則要求營建署「6月底前恢復原地目。」

「還我鄉村建地、退回道路用地！」早上9點半左右，山海社區發展協會理事長陳輝山，帶著立委柯志恩暨張榮志服務團隊聯合服務處主任游家銘、立委候選人林育先、鎮代鎮代陳新賢、吳壽宗等數百名當地居民，先在恆春鎮公所前怒吼抗議，由恆春鎮代會接下陳情書，隨即前往墾管處抗議，由副處長許亞儒接受陳情。

當地居民不滿表示，對於這項「黑箱作業」相當不滿，無法接受居住好幾代的房子被畫作「道路用地」，就算短時間不會執行，但誰能接受「建地變道路用地」，如果近期涉及買賣或房屋興建，豈不是變相被剝奪人民財產及權益，無法接受民主時代還有這樣粗糙的政策形成方式，質疑是為當地悠活度假村道路寬度不足解套。

墾管處接受陳情後解釋，初審作業討論該案時，許多地方民代有在場，草案通過時也曾公告，「四通」審查完成也有公告，始終沒有居民提出意見，不過，這起提案有「土地所有權人同意後再開闢」的但書，未測量及居民同意前，只有計畫上的變更，實際還未執行地目變更，經鎮公所發文反映，目前已行文至營建署要求恢復，至於恢復地目編定前的土地權益，「都與原來的鄉村建築用地無異」

恆春鎮長盧玉棟也對無端被影射黑箱相當無奈痛批是「政治操作」，他強調，鎮公所提了許多的聚落改善案件，現場除了10名地方代表，還有15名專家學者，規劃過程也預設了但書，但抗議者沒有看到許多被束縛多年的私有地獲得解套，只看到這個設下保護措施的道路規劃案，相當遺憾。

屏南立委莊瑞雄接獲民眾陳情，今天也要求營建署執行個案變更「6月底前恢復原地目。」對於這起事件，他要求營建署及墾管處記取教訓，對於關係民眾權益的政策，公共參與一定要落實執行，以免在民眾不了解政策形成過程而民怨四起。

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