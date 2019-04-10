新北公車免費WiFi用華為爆資安疑慮 林佳龍：要求各運輸單位徹查

2019-04-10 13:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國電信大廠華為（HUAWEI），近年因資訊安全疑慮在國際間受到抵制，但新北市有部分公車提供的免費Wi-Fi使用華為的設備。立法委員鄭寶清今在交通委員會質詢時，特別要求交通部負起責任，交通部長林佳龍承諾，會主動與行政院資通安全處、NCC聯繫，因為大眾運輸資訊若遭置入洩個資，後台都能看的到，會要求各運輸單位進行徹查。

指南客運橫跨雙北的400多輛公車，及首都客運（含旗下台北客運）20輛公車，都是透過華為4G網卡提供網路。指南客運指出，從2017年9月，新北市的公車陸續開通免費Wi-Fi服務以來，指南客運就使用歐洲品牌MikroTik的路由器，再搭配華為的4G網卡，至今沒有乘客反映資訊外洩的疑慮。

首都客運指出，以往旗下600多輛公車提供免費Wi-Fi設備，都是使用台灣廠牌的產品，但因部分設備偶出現故障等問題，大約在半年前起，增購20張華為的4G網卡做為替換，因為客運是民營企業，採購相關設備沒有政府的補貼，採購作業也有合法單據，並無違法的疑慮。

鄭寶清表示，新北公車用華為，資安危機誰來保障，政府不能因為是私人公司就不進行把關，且業者說沒有接到關於個資遭外洩的反映，這個說法很離譜，個資外流個人馬上就會知道？政府不能對中國開大門，賊一直近來才說要抓賊，應該要關門打狗。現在NCC納管10領域難道對大眾運輸相關設備沒有限制，呼籲交通部應該負起責任維護資安。

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