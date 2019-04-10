公車站10公尺內違停者 新北罰鍰加重至1200

2019-04-10 12:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通事件裁決處統計，2018年民眾檢舉違停公車招呼站者達2萬2264件，雖然常有駕駛不服提起行政訴訟要求撤銷，但都被駁回，裁決處副處長陳建成表示，公車站10公尺內違停已加重罰鍰，機車由600至900元提高至900元至1200元，汽車一律提高至1200元，民眾切勿貪圖一時停車方便，害人傷己。

陳建成指出，汽機車違停在公車招呼站10公尺內，除妨礙公車停靠造成塞車，也常因此發生嚴重車禍。過去曾因此導致公車無法靠站，2名共乘機車的女大生為閃避公車，與行駛在快車道的貨車發生擦撞，導致後座女大生被貨車輾斃的悲劇。

根據統計，去年被檢舉違停公車招呼站達2萬2264件，陳建成說，常有駕駛收到罰單後申訴指稱，臨停不到3分鐘，且路上行駛車輛不多，未影響行車秩序，並認為警方未先勸導即開罰，希望撤銷裁罰。但都被法官認為已影響公車停靠上、下客，並造成車輛往來危險和用路人的不便，且檢舉案件經查證屬實應即舉發等考量駁回。

陳建成提醒，目前除已加重罰鍰到最高1200元，也推動科技執法加強取締，萬一因為違停導致有人傷亡，還得擔負刑事責任，民眾切勿貪圖一時停車方便，讓自己與其他用路人身陷危險中。

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